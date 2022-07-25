سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 25 يوليو 2022.. خسائر جديدة لليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات صباح الاثنين 25 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4060 ليرة للشراء، و 4090 ليرة للبيع، مقابل 4030 ليرة للشراء، و 4060 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب صحيفة “ سب ”. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح اليوم، مسجلاً 4134 ليرة للشراء، و 4170 ليرة للبيع.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح اليوم، حيث وصل إلَّى 4856 ليرة للشراء، و 4902 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية، صباح اليوم الاثنين، نحو 1078 ليرة للشراء، و 1089 ليرة للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 1102 ليرة للشراء، و 1114 ليرة للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 13212 ليرة للشراء، و 13335 ليرة للبيع.