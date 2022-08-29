سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 29 أغسطس 2022.. انتعاش الليرة

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا بشكل طفِيْف، صباح الاثنين 29 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة لصباح اليوم الاثنين، بشكل هامشي فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليسجل 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، مقابل 4455 ليرة للشراء، و 4480 ليرة للشراء. البيع فِيْ نهاية تداولات أمس، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة الأسعار. العملة فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

وافق مجلس الشعب السوري على مشروع موازنة عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، يخصص نحو نصف أمواله للدعم الاجتماعي، فِيْ أعقاب أزمات اقتصادية ومعيشية متتالية بعد أكثر من عقد من الحرب.

مع وجود غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد 10 سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد وقدراته، بالإضافة إلَّى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، فإن قدرة الحكومة على توفِيْر الاحتياجات الأساسية تتضاءل تدريجياً بسبب التدهُور. من سعر صرف الليرة السورية.

وبلغت اعتمادات الموازنة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، 13.325 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5.3 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2512 ليرة للدولار، بحسب “فرانس برس”.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4420 ليرة للشراء، و 4450 ليرة للبيع، مقابل 4435 ليرة للشراء، و 4465 ليرة للبيع، فِيْ ختام العام. جلسة تداول يوم أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلَّى 5186 ليرة للشراء، و 5225 ليرة للبيع، مقابل 5225 ليرة للشراء، و 5264 ليرة للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس. .

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

تراجع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عَنّْد مستوى 1183 ليرة للشراء، و 1193 ليرة للبيع، مقابل 1184 ليرة للشراء، و 1194 ليرة للبيع عَنّْد الإغلاق. من التداول أمس.

كَمْا انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى مستوى 1209 جنيهات للشراء، و 1218 جنيها للبيع، مقابل 1210 جنيهات للشراء، و 1220 جنيها للبيع فِيْ نهاية العام. جلسة تداول يوم أمس.

كَمْا انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14449 ليرة للشراء، و 14545 ليرة للبيع، مقابل 14472 ليرة للشراء، و 14579 ليرة للبيع فِيْ نهاية العام. جلسة تداول يوم أمس.