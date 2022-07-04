سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 4 يوليو 2022.. الليرة تواصل صحوتها

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مرة أخرى، صباح الاثنين 4 تموز 2022، فِيْ تعاملات السوق “السوداء” الموازية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3955 ليرة للشراء، و 3990 ليرة للبيع مقابل 3975 ليرة للشراء، و 4010 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب ” sp-today.com ”المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات. فِيْ سوريا.

وبلغ متوسط ​​سعر الدولار فِيْ البنوك 2814 جنيهًا، بحسب موقع “cb.gov.sy”.

وتلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية فِيْ الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها البلاد، حيث أدى انهِيْار قيمة العملة إلَّى ارتفاع كبير فِيْ الأسعار، مما جعل المواطنين يكافحون لتوفِيْر الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4119 ليرة للشراء، و 4161 ليرة للبيع، مقابل 4141 ليرة للشراء، و 4182 ليرة للبيع، أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 4780 ليرة للشراء، و 4832 ليرة للبيع، مقابل 4804 ليرة للشراء، و 4856 ليرة للبيع، خلال تعاملات الأحد.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1052 ليرة للشراء، و 1064 ليرة للبيع، مقابل 1058 ليرة للشراء، و 1070 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

كَمْا انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1074 ليرة للشراء، و 1086 ليرة للبيع، مقابل 1079 ليرة للشراء، و 1092 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس.

كَمْا انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازي، حيث وصل إلَّى 12884 ليرة للشراء و 13023 ليرة للبيع، مقابل 12949 ليرة للشراء و 13088 ليرة للبيع خلال تعاملات الأحد.