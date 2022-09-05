سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 5 سبتمبر 2022.. تعافِيْ الليرة

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الاثنين 5 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

وكان سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا عَنّْد مستواه لليوم الثاني على التوالي خلال التعاملات الصباحية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4440 ليرة للشراء، و 4465 ليرة للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء.، و 4470 جنيه للبيع أمس، بحسب منصة المراقبة “sp-today”. أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

أزمة المازوت فِيْ سوريا

أدت الزيادات الملحوظة فِيْ الطلب على المازوت من قبل بعض الجهات الساعية لتأمين احتياجاتها بعد بدء العمل فِيْ مشروع لتتبع آليات العاصمة وريفها إلَّى ارتفاع سعر المحروقات فِيْ السوق السوداء، لتصل إلَّى 7000 ليرة سورية. لكل لتر.

اضافة الى اسباب ارتفاع سعر المازوت هناك ايضا تأخر فِيْ توزيع الدفعة الاولى من بدلات المستهلك من زيت التدفئة نتيجة تأخر وصول المستلزمات مما ادى الى تأخر توزيع المازوت على المازوت. المواطنين بحسب مصادر فِيْ وزارة النفط.

نقلت صحيفة محلية مقربة من الحكومة عَنّْ بعض الفاعلين الاقتصاديين قولهم إن تأخر شركة وقود فِيْ تزويد المستهلكين بالديزل المحلي المفترض فِيْ بداية شهر أغسطس / آب كان بسبب نقص الوقود، بالإضافة إلَّى سيطرة أولئك الذين امتلاك المادة على سعرها نتيجة لنقص العرض.

قال عدد من أصحاب ورش الخياطة فِيْ جرمانا إنهم مضطرون لتأمين احتياجاتهم من السوق السوداء لأنهم غير مرخصين وليس لديهم مخصصات لهم.

وقال أصحاب المطاعم إن تشغيل مولد كبير الحجم يحتاج إلَّى ديزل بشكل يومي، موضحين “علينا تأمينه من السوق السوداء، ولا يمكن الحصول على المخصصات بسهُولة، وتزود الشركة الخاصة حسب مزاجها، و فِيْ كثير من الأحيان لا نحصل على مخصصاتنا “.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 4393 ليرة للشراء، و 4423 ليرة للبيع، مقابل 4422 ليرة للشراء، و 4452 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية بنحو 5085 ليرة للشراء، و 5124 ليرة للبيع، مقابل 5109 ليرة للشراء، و 5148 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1178 ليرة للشراء و 1188 ليرة للبيع.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1206 ليرات للشراء، و 1216 ليرة للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد 14389 ليرة للشراء، و 14495 ليرة للبيع، مقابل 14442 ليرة للشراء، و 14508 ليرة للبيع أمس.