سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الإثنين 8 أغسطس 2022.. هبوط جديد لليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الاثنين 8 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4230 ليرة للشراء، و 4270 ليرة للبيع، مقابل 4220 ليرة للشراء، و 4260 ليرة للبيع، أمس، بحسب “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4304 ليرة للشراء، و 4350 ليرة للبيع، مقابل 4293 ليرة للشراء، و 4339 ليرة للبيع، أمس.

وقفز اليوم سعر الجنيه الإسترليني فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5110 ليرة للشراء و 5168 ليرة للبيع مقابل 5058 ليرة للشراء و 5144 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1123 ليرة للشراء، و 1136 ليرة للبيع، مقابل 1121 ليرة للشراء، و 1135 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1149 ليرة للشراء، و 1163 ليرة للبيع، مقابل 1146 ليرة للشراء، و 1160 ليرة للبيع، أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 13785 ليرة للشراء، و 13940 ليرة للبيع، مقابل 13755 ليرة للشراء، و 13911 ليرة للبيع، أمس.