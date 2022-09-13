سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. سقوط الليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الثلاثاء 13 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلَّى 4470 ليرة للشراء، و 4490 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب ما أفاد. منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق. أسود .

أعلنت وزارة المالية السورية، استكَمْال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لتداول سندات الخزينة الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام 2022، ابتداءً من جلسة الاثنين المقبل فِيْ بورصة دمشق.

سندات الخزانة هِيْ أحد أنواع الديون الداخلية التي تفضل دول كثيرة استخدامها لتمويل العجز بدلاً من الدين الخارجي (من صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال)، مما يستلزم ظروفًا ووصاية صعبة على الدولة. لكن الديون الداخلية، بدورها، تزيد من التضخم وتنطوي على مخاطر كبيرة أخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 4526 ليرة للشراء، و 4551 ليرة للبيع، مقابل 4521 ليرة للشراء، و 4551 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الثلاثاء، فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 5225 ليرة للشراء، و 5259 ليرة للبيع، مقابل 5189 ليرة للشراء، و 5228 ليرة للبيع. البيع، فِيْ نهاية التداول يوم أمس الاثنين.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1188 ليرة للشراء، و 1196 ليرة للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1214 ليرة للشراء، و 1223 ليرة للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14.508 جنيهات للشراء و 14.598 ليرة للبيع.