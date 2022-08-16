سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. هبوط جديد لليرة

واصل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا ارتفاعه خلال تعاملات صباح الثلاثاء 16 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4400 ليرة للشراء، و 4440 ليرة للبيع، مقابل 4390 ليرة للشراء، و 4430 ليرة للبيع أمس، بحسب “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4463 ليرة للشراء، و 4509 ليرة للبيع، مقابل 4487 ليرة للشراء، و 4533 ليرة للبيع، أمس.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5288 ليرة للشراء، و 5346 ليرة للبيع، مقابل 5298 ليرة للشراء، و 5357 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1170 ليرة للشراء، و 1184 ليرة للبيع، مقابل 1166 ليرة للشراء، و 1180 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1195 ليرة للشراء، و 1209 جنيهات للبيع، مقابل 1192 جنيهات للشراء، و 1206 جنيهات للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 14.340 ليرة للشراء، و 14496 ليرة للبيع، مقابل 14315 ليرة للشراء، و 14471 ليرة للبيع، أمس.