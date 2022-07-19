سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 19 يوليو 2022.. زيادة جديدة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء 19 تموز 2022 فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء إلَّى 4005 ليرة للشراء و 4040 ليرة للبيع مقابل 4000 ليرة للشراء و 4035 ليرة للبيع بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة. فِيْ مراقبة سعر صرف العملات فِيْ سوريا.

ووافق مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، على السماح باستمرار نقل المساعدات الدولية لنحو أربعة ملايين شخص فِيْ شمال غرب سوريا من تركيا حتى العاشر من كانون الثاني المقبل.

وتوصل المجلس إلَّى اتفاق بشأن ذلك فِيْ محاولته الثالثة بعد انتهاء تفويض العملية.

امتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عَنّْ التصويت لأنهم أرادوا أن تستمر عملية المساعدات الإنسانية طويلة الأمد لمدة عام.

استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار بشأن ذلك يوم الجمعة ثم فشلت فِيْ الحصول على الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته لتمديد العملية لمدة ستة أشهر فقط.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 4099 ليرة للشراء، و 4140 ليرة للبيع، مقابل 4053 ليرة للشراء، و 4094 ليرة للبيع، أمس.

كَمْا قفز سعر الجنيه الإسترليني فِيْ السوق السوداء إلَّى 4802 جنيهًا للشراء و 4855 جنيهًا للبيع، مقابل 4774 جنيهًا للشراء و 4826 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1065 ليرة للشراء، و 1077 ليرة للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1087 ليرة للشراء و 1100 ليرة للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 13020 ليرة للشراء، و 13159 ليرة للبيع.