سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. صعود كبير

ارتفع سعر الدولار فِيْ سوريا مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 2 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4170 ليرة للشراء، و 4210 ليرة للبيع، مقابل 4130 ليرة للشراء، و 4170 ليرة للبيع خلال تعاملات الأمس، بحسب “سب-. اليوم ”منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

مع قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة، يواجه المزارعون فِيْ شمال شرق سوريا عامًا سيئًا حيث يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية فِيْ بلد يعاني من تغير المناخ والحرب.

يعتبر شمال شرق سوريا أمرًا حيويًا لإنتاج الحبوب فِيْ البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهِيْك عَنّْ تزويد أجزاء أخرى من البلاد.

وهذا يظلم صورة إنتاج القمح السوري، الذي تراجع منذ اندلاع الحرب فِيْ 2011، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي فِيْ بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات وصلت فِيْه إلَّى مستويات غير مسبوقة.

قال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فِيْ سوريا لرويترز إن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد خريف محصول 2022.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 4261 ليرة للشراء، و 4307 ليرة للبيع، مقابل 4221 ليرة للشراء، و 4266 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

انتعش سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 5076 ليرة للشراء، و 5135 ليرة للبيع، مقابل 5025 ليرة للشراء، و 5084 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 1109 جنيهات للشراء و 1122 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 1132 ليرة للشراء، و 1146 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية إلَّى نحو 13603 ليرة للشراء، و 13759 ليرة للبيع، مقابل 13464 ليرة للشراء، و 13620 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.