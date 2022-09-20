سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 20 سبتمبر 2022.. الليرة تترنح

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، فِيْ تعاملات صباحية الثلاثاء 20 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4555 ليرة للشراء، و 4575 ليرة للبيع، مقابل 4490 ليرة للشراء، و 4510 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب إلَّى منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

قال مصرف سوريا المركزي، فِيْ بيان، أمس الاثنين، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلَّى 3015 ليرة للدولار.

بينما بلغ السعر فِيْ السوق السوداء المستخدمة فِيْ معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 جنيهاً.

كان السعر الرسمي للجنيه قبل الخفض 2814 للدولار.

مع التخفِيْض الذي أجراه البنك المركزي اليوم، ستكون العملة السورية قد فقدت نحو 7٪ من قيمتها.

بعد أن أصيب بالشلل منذ أكثر من عقد من الحرب، أصبح الاقتصاد السوري يعتمد بشكل متزايد على الدولار حيث يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

أدى انهِيْار الليرة إلَّى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب، بينما يكافح السوريون لشراء الطعام والكهرباء والضروريات الأخرى.

يتم استخدام سعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية ولأغراض التبادلات المحدودة نسبيًا التي تقوم بها الدولة.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وقفز سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4566 ليرة للشراء، و 4591 ليرة للبيع، مقابل 4492 ليرة للشراء، و 4517 ليرة للبيع، أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 5204 ليرة للشراء، و 5237 ليرة للبيع، مقابل 5171 ليرة للشراء، و 5204 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

قفز سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1209 ليرة للشراء، و 1217 ليرة للبيع، مقابل 1194 ليرة للشراء، و 1202 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1237 ليرة للشراء، و 1246 ليرة للبيع، مقابل 1220 ليرة للشراء، و 1228 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14746 ليرة للشراء، و 14836 ليرة للبيع، مقابل 14519 ليرة للشراء، و 14609 ليرة للبيع أمس.