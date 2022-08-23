سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 23 أغسطس 2022.. الليرة تنتعش

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 23 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4460 ليرة للشراء، و 4500 ليرة للبيع، مقابل 4500 ليرة للشراء، و 4540 ليرة للبيع بالأمس، بحسب صحيفة «سب اليوم». منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

تشهد سوريا، التي تعاني من صراع قرابة 11 عامًا، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا فِيْ معدلات التضخم والأسعار، ونقصًا حادًا فِيْ الوقود، وانقطاعًا للتيار الكهربائي يصل فِيْ بعض المناطق إلَّى نحو 20 ساعة تقريبًا. يوم بدون بدائل حقيقية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، 7 أغسطس، قرارا زادت بموجبه سعر لتر الأوكتان الممتاز 90 بنزين المستلم بالبطاقة الإلكترونية بنحو 130 فِيْ المائة، من 1100 جنيه إلَّى 2500 جنيه. سعر لتر أوكتان 90 بنزين غير مدعوم من 3500 جنيه. ارتفع سعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلَّى 4500 جنيه.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4425 ليرة للشراء، و 4469 ليرة للبيع، مقابل 4506 ليرة للشراء، و 4551 ليرة للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس. .

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 5240 ليرة للشراء، و 5297 ليرة للبيع، مقابل 5305 ليرة للشراء، و 5363 ليرة للبيع فِيْ ختام. جلسة تداول يوم أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، صباح اليوم، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 1186 ليرة للشراء، و 1200 ليرة للبيع، مقابل 1196 ليرة للشراء، و 1209 ليرة للبيع أمس.

كَمْا انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى مستوى 1211 ليرة للشراء، و 1225 ليرة للبيع، مقابل 1222 ليرة للشراء، و 1236 ليرة للبيع أمس.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 14487 ليرة للشراء، و 14642 ليرة للبيع، مقابل 14634 ليرة للشراء، و 14.489 ليرة للبيع أمس.