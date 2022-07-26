سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 26 يوليو 2022.. خسائر الليرة مستمرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مقابل الليرة خلال تعاملات صباح الثلاثاء 26 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4100 ليرة للشراء، و 4140 ليرة للبيع، مقابل 4060 ليرة للشراء، و 4090 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب “س. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح اليوم، مسجلاً 4182 ليرة للشراء، و 4228 ليرة للبيع.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح اليوم، مسجلاً 4926 ليرة للشراء، و 4984 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح اليوم الثلاثاء، نحو 1090 ليرة للشراء، و 1103 ليرة للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 1113 ليرة للشراء، و 1127 ليرة للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية (السوداء)، صباح اليوم، إلَّى نحو 13344 ليرة للشراء، و 13500 ليرة للبيع.