سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 28 يونيو 2022.. استقرار محدود

شهد سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا بعض الاستقرار فِيْ بداية تعاملات الثلاثاء 28 حزيران 2022 فِيْ السوق الموازية “غير الرسمية”.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 3965 ليرة للشراء، و 4000 ليرة للبيع، مقارنة بنفس الأسعار خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “sp-today.com”. متخصص فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ سوريا.

وبلغ متوسط ​​سعر الدولار فِيْ البنوك 2814 جنيهًا، بحسب موقع “cb.gov.sy”.

وتلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية فِيْ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، حيث أدى انهِيْار قيمة العملة إلَّى ارتفاع كبير فِيْ الأسعار، مما جعل المواطنين يكافحون لتوفِيْر الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

فِيْما انتعش سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً نحو 4191 ليرة للشراء، و 4233 ليرة للبيع، مقابل 4181 ليرة للشراء، و 4223 ليرة للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليسجل 4861 ليرة للشراء، و 4914 ليرة للبيع، مقابل 4853 ليرة للشراء، و 4906 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1055 ليرة للشراء، و 1067 ليرة للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1077 ليرة للشراء، و 1089 ليرة للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية إلَّى نحو 12934 ليرة للشراء و 13073 ليرة للبيع.