سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. صعود جديد لليرة

واصل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا انخفاضه خلال تعاملات صباح الثلاثاء 30 آب 2022 فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة لصباح الثلاثاء، بشكل هامشي فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليسجل 4440 ليرة للشراء، و 4465 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للشراء. البيع فِيْ نهاية تداولات أمس، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة الأسعار. العملة فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

وافق مجلس الشعب السوري على مشروع موازنة عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، يخصص نحو نصف أمواله للدعم الاجتماعي، فِيْ أعقاب أزمات اقتصادية ومعيشية متتالية بعد أكثر من عقد من الحرب.

مع وجود غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد 10 سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد وقدراته، بالإضافة إلَّى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، فإن قدرة الحكومة على توفِيْر الاحتياجات الأساسية تتضاءل تدريجياً بسبب التدهُور. من سعر صرف الليرة السورية.

وبلغت اعتمادات الموازنة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، 13.325 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5.3 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2512 ليرة للدولار، بحسب “فرانس برس”. “.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4433 ليرة للشراء، و 4463 ليرة للبيع، مقابل 4420 ليرة للشراء، و 4450 ليرة للبيع، فِيْ ختام التداولات. فِيْ الامس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 5193 ليرة للشراء، و 5232 ليرة للبيع، مقابل 5186 ليرة للشراء، و 5225 ليرة للبيع نهاية تعاملات أمس. .

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1181 ليرة للشراء و 1190 ليرة للبيع مقابل 1183 ليرة للشراء و 1193 ليرة للبيع بنهاية التداولات. فِيْ الامس.

كَمْا تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى مستوى 1206 جنيهات للشراء، و 1216 جنيها للبيع، مقابل 1209 جنيهات للشراء، و 1218 جنيها للبيع فِيْ نهاية العام. جلسة تداول يوم أمس.

كَمْا انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14444 ليرة للشراء، و 14520 ليرة للبيع، مقابل 14449 ليرة للشراء، و 14545 ليرة للبيع فِيْ نهاية العام. جلسة تداول يوم أمس.