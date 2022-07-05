سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 5 يوليو 2022.. الليرة مستقرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال بداية التعاملات الثلاثاء 5 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عَنّْد 3955 ليرة للشراء، و 3990 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة سعر صرف العملات. فِيْ سوريا.

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ دمشق فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 3955 ليرة للشراء، وسعر البيع 3990 ليرة للدولار الواحد. بنطاق يومي بين 3990 و 4010 جنيهات.

وعَنّْ سعر الدولار اليوم فِيْ حلب مقابل الليرة السورية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فقد سجل نحو 3950 ليرة للشراء، و 3985 ليرة للبيع.

أزمة المحروقات فِيْ سوريا

للأسبوع الثالث على التوالي، لوحظ “شبه غياب” لسيارات النقل العام فِيْ دمشق، فِيْ وقت أكدت فِيْه مصادر رسمية فِيْ المحافظة عدم استلام السيارات مخصصات الديزل، لذلك يبقى العمل ضمن الآلية السائدة. لحين زيادة الكَمْيات المخصصة للمحافظة.

يأتي ذلك على الرغم من الإعلان الرسمي عَنّْ زيادة الكَمْيات على مختلف المحافظات وزيادة توزيع البنزين إلَّى 4 ملايين لتر وزيادة المازوت إلَّى 4.5 مليون لتر من المازوت يوميا بعد أن كان التوزيع سابقا لم يتجاوز 3.6 مليون. البنزين و 4.2 مليون لتر من الديزل يوميا. ويفترض أن ينعكس إيجاباً على فترة انتظار رسائل البنزين وواقع توزيع المازوت، مؤكداً أن العمل مستمر لتحقيق زيادات لاحقة.

قال مصدر مسؤول فِيْ محافظة دمشق، رفض الكشف عَنّْ اسمه، إن كَمْيات المازوت لم تزد حتى الآن، ولا يزال العمل ضمن الآلية السابقة التي تم فِيْها تقليص الكَمْيات إلَّى نحو 18 طلباً مقارنة بالعدد السابق. من الطلبات التي تجاوزت 22 طلبًا.

أعلنت محافظة دمشق، فِيْ التاسع من حزيران الماضي، عَنّْ خفض الكَمْيات المخصصة (عدد الطلبات) من وقود الديزل بنسبة تتراوح بين 25 و 30 فِيْ المائة، باستثناء عدد من القطاعات التي تشكل أولوية قصوى، كالمستشفِيْات والقوى العاملة. المخابز التي يستمر إمدادها بالمادة.

عضو مجلس الشعب السوري “زهِيْر تيناوي” يؤكد وجود فساد فِيْ آليات توزيع البنزين والديزل. وأشار فِيْ تصريحات سابقة أدلى بها لإحدى الصحف المحلية إلَّى أن “الدليل على الفساد هُو أن هذه المواد متوفرة بكثرة فِيْ السوق السوداء، لكنها غير متوفرة لدى” شركة وقود “، وهذا يشير إلَّى وجود خلل فِيْ التوزيع. وهذا الخلل يقع على عاتق وزارة النفط والتموين “.

هذا بالإضافة إلَّى عدم تقليص مدة شحنات البنزين، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه مرة أخرى لتجار السوق السوداء، الذين استغلوا كالعادة النقص فِيْ ضخ المادة من شركة وقود لرفع سعر (الخزان) لتتراوح اليوم بين 100 و 150 ألف جنيه.

أما بالنسبة لوقود الديزل فقد وصل لتر منه فِيْ السوق السوداء 5000 جنيه فأكثر مع العلم أنه متوفر بشكل جيد ويمكنك شراء الكَمْية المطلوبة دون أي مشاكل.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا، فِيْ بداية تعاملات الثلاثاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4119 ليرة للشراء، و 4160 ليرة للبيع.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 4779 ليرة للشراء و 4832 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وأظهرت شاشات التداول فِيْ مكاتب الصرافة، سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1052 ليرة للشراء، و 1065 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1074 جنيهات للشراء و 1086 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا، فِيْ بداية تعاملات الثلاثاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12883 ليرة للشراء، و 13022 ليرة للبيع.