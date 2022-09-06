سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 6 سبتمبر 2022.. الليرة تنتعش

تراجع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مرة أخرى خلال تعاملات صباح الثلاثاء 6 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات الصباحية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4405 ليرة للشراء، و 4430 ليرة للبيع، مقابل 4440 ليرة للشراء، و 4465 ليرة للبيع أمس، بحسب ” sp-today ”لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق. أسود .

أزمة المازوت فِيْ سوريا

أدت الزيادات الملحوظة فِيْ الطلب على المازوت من قبل بعض الجهات الساعية لتأمين احتياجاتها بعد بدء العمل فِيْ مشروع لتتبع آليات العاصمة وريفها إلَّى ارتفاع سعر المحروقات فِيْ السوق السوداء، لتصل إلَّى 7000 ليرة سورية. لكل لتر.

اضافة الى اسباب ارتفاع سعر المازوت هناك ايضا تأخر فِيْ توزيع الدفعة الاولى من بدلات المستهلك من زيت التدفئة نتيجة تأخر وصول المستلزمات مما ادى الى تأخر توزيع المازوت على المازوت. المواطنين بحسب مصادر فِيْ وزارة النفط.

نقلت صحيفة محلية مقربة من الحكومة عَنّْ بعض الفاعلين الاقتصاديين قولهم إن تأخر شركة وقود فِيْ تزويد المستهلكين بالديزل المحلي المفترض فِيْ بداية شهر أغسطس / آب كان بسبب نقص الوقود، بالإضافة إلَّى سيطرة أولئك الذين امتلاك المادة على سعرها نتيجة لنقص العرض.

قال عدد من أصحاب ورش الخياطة فِيْ جرمانا إنهم مضطرون لتأمين احتياجاتهم من السوق السوداء لأنهم غير مرخصين وليس لديهم مخصصات لهم.

وقال أصحاب المطاعم إن تشغيل مولد كبير الحجم يحتاج إلَّى ديزل بشكل يومي، موضحين “علينا تأمينه من السوق السوداء، ولا يمكن الحصول على المخصصات بسهُولة، وتزود الشركة الخاصة حسب مزاجها، و فِيْ كثير من الأحيان لا نحصل على مخصصاتنا “.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4365 ليرة للشراء، و 4395 ليرة للبيع، مقابل 4393 ليرة للشراء، و 4423 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية، بنحو 5059 ليرة للشراء، و 5097 ليرة للبيع، مقابل 5085 ليرة للشراء، و 5124 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1170 ليرة للشراء و 1180 ليرة للبيع.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1197 ليرة للشراء، و 1206 جنيهات للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد مستوى 14274 ليرة للشراء، و 14380 ليرة للبيع، مقابل 14.389 ليرة للشراء، و 14495 ليرة للبيع أمس.