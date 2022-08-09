سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الثلاثاء 9 أغسطس 2022.. الليرة تقاوم

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الثلاثاء 9 آب 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 4230 ليرة للشراء، و 4270 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

فِيْما سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4309 ليرة للشراء، و 4354 ليرة للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5095 ليرة للشراء، و 5154 ليرة للبيع، مقابل 5110 ليرة للشراء، و 5168 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 1123 ليرة للشراء، و 1136 ليرة للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد نحو 1149 ليرة للشراء، و 1163 ليرة للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 13776 ليرة للشراء، و 13931 ليرة للبيع، مقابل 13785 ليرة للشراء، و 13940 ليرة للبيع، أمس.