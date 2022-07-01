سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 1 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، الجمعة 1 تموز 2022، بالتوازي مع تعاملات السوق “السوداء”، واستقر مع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 3985 ليرة للشراء، و 4020 ليرة للبيع، مقابل 3980 ليرة للشراء، و 4015 ليرة للبيع، أمس، بحسب «س. -today.com “منصة متخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ سوريا. سوريا.

وبلغ متوسط ​​سعر الدولار فِيْ البنوك 2814 جنيهًا، بحسب موقع “cb.gov.sy”.

وتلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية فِيْ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، حيث أدى انهِيْار قيمة العملة إلَّى ارتفاع كبير فِيْ الأسعار، مما جعل المواطنين يكافحون لتوفِيْر الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 4164 ليرة للشراء، و 4206 ليرة للبيع، مقابل 4150 ليرة للشراء، و 4191 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 4834 ليرة للشراء، و 4886 ليرة للبيع، مقابل 4825 ليرة للشراء، و 4878 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1060 ليرة للشراء و 1073 ليرة للبيع مقابل 1059 ليرة للشراء و 1071 ليرة للبيع أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1082 ليرة للشراء و 1095 ليرة للبيع مقابل 1081 ليرة للشراء و 1093 ليرة للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازي إلَّى 12983 ليرة للشراء و 13122 ليرة للبيع مقابل 12968 ليرة للشراء و 13108 ليرة للبيع أمس.