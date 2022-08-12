سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 12 أغسطس 2022.. تراجع الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الجمعة 12 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4250 ليرة للشراء، و 4290 ليرة للبيع، مقابل 4240 ليرة للشراء، و 4280 ليرة للبيع خلال تعاملات الأمس، بحسب “سب-. اليوم ”منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

فِيْما انتعش سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى نحو 4383 ليرة للشراء، و 4429 ليرة للبيع، مقابل 4368 ليرة للشراء، و 4414 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5178 ليرة للشراء، و 5237 ليرة للبيع، مقابل 5172 ليرة للشراء، و 5231 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

قفز سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1129 ليرة للشراء، و 1143 ليرة للبيع، مقابل 1126 ليرة للشراء، و 1140 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1154 ليرة للشراء، و 1168 ليرة للبيع، مقابل 1152 ليرة للشراء، و 1166 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 13870 ليرة للشراء، و 14026 ليرة للبيع، مقابل 13836 ليرة للشراء، و 13992 ليرة للبيع، أمس.