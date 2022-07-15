سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 15 يوليو 2022.. الليرة تتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه، فِيْ بداية التعاملات يوم الجمعة 15 يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 3985 ليرة للشراء، و 4020 ليرة للبيع، مقابل 3975 ليرة للشراء، و 4010 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب التقرير. منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة سعر الصرف. العملة فِيْ سوريا.

يشار إلَّى أن البنوك ومعظم شركات الصرافة بدأت يوم السبت عطلة عيد الأضحى المبارك التي تنتهِيْ اليوم الجمعة 15 يوليو 2022.

ارتفاع تكلفة الخبز فِيْ سوريا

ارتفع سعر ربطة الخبز التي يبيعها الباعة الجائلون بعد تطبيق مبيعات البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلَّى 1500 ليرة، فِيْما زادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد تسوية الخبز مع المعتمد وانفصال دمشق عَنّْ ريفها.

أكد مدير “التخطيط والتعاون الدولي” فِيْ “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” فِيْ 4 يوليو، أن من بين خطط الوزارة لتحسين منتج الخبز إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي. .

وبسبب ارتفاع أسعار العلف، يباع كيلو الخبز الجاف بسعر 600 ليرة سورية، وهُو سعر أعلى من سعر كيلو الخبز الطازج، وهناك طلب كبير عليه فِيْ الأسواق.

تستهلك سوريا 2.5 مليون طن قمح سنويًا، بعضها مؤمن من القمح المحلي، والباقي مستورد من روسيا، بعد أن كانت مكتفِيْة ذاتيًا قبل الأزمة، بإنتاج يصل إلَّى 4 ملايين طن سنويًا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

انتعش سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 3985 ليرة للشراء، و 4020 ليرة للبيع، مقابل 3974 ليرة للشراء، و 4014 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس. .

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4706 ليرة للشراء، و 4758 ليرة للبيع، مقابل 4694 ليرة للشراء، و 4746 ليرة للبيع خلال تعاملات الخميس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1060 ليرة للشراء، و 1072 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1082 ليرة للشراء و 1095 ليرة للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 12929 ليرة للشراء، و 13068 ليرة للبيع.