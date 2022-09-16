سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 16 سبتمبر 2022.. هبوط الليرة

واصل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا ارتفاعه خلال تعاملات صباح الجمعة 16 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4520 ليرة للشراء، و 4550 ليرة للبيع، مقابل 4500 ليرة للشراء، و 4530 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب “س. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4513 ليرة للشراء، و 4548 ليرة للبيع، مقابل 4493 ليرة للشراء، و 4528 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة فِيْ السوق الموازية (السوداء) 5185 ليرة للشراء، و 5229 ليرة للبيع، مقابل 5197 ليرة للشراء، و 5242 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1202 ليرة للشراء، و 1213 ليرة للبيع، مقابل 1195 ليرة للشراء، و 1206 ليرة للبيع، أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1228 ليرة للشراء، و 1239 ليرة للبيع مقابل 1222 ليرة للشراء، و 1234 ليرة للبيع أمس.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14622 ليرة للشراء، و 14744 ليرة للبيع، مقابل 14577 ليرة للشراء، و 14700 ليرة للبيع، أمس.