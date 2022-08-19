سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 19 أغسطس 2022.. الليرة تتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة 19 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى مستوى 4460 ليرة للشراء، و 4500 ليرة للبيع، مقابل 4445 ليرة للشراء، و 4485 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.، الخميس، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا. لدي السوق السوداء.

تشهد سوريا، التي تعاني من صراع قرابة 11 عامًا، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا فِيْ معدلات التضخم والأسعار، ونقصًا حادًا فِيْ الوقود، وانقطاعًا للتيار الكهربائي يصل فِيْ بعض المناطق إلَّى نحو 20 ساعة تقريبًا. يوم بدون بدائل حقيقية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، 7 أغسطس، قرارا زادت بموجبه سعر لتر الأوكتان الممتاز 90 بنزين المستلم بالبطاقة الإلكترونية بنحو 130 فِيْ المائة، من 1100 جنيه إلَّى 2500 جنيه. سعر لتر أوكتان 90 بنزين غير مدعوم من 3500 جنيه. ارتفع سعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلَّى 4500 جنيه.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4508 ليرة للشراء، و 4553 ليرة للبيع، مقابل 4514 ليرة للشراء، و 4560 ليرة للبيع فِيْ ختام تعاملات أمس.، يوم الخميس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 5334 ليرة للشراء، و 5392 ليرة للبيع، مقابل 5343 ليرة للشراء، و 5401 ليرة للبيع عَنّْد الساعة. إغلاق التداول أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

انتعش سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، صباح الجمعة، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1186 ليرة للشراء، و 1200 ليرة للبيع، مقابل 1182 ليرة للشراء، و 1196 ليرة للبيع، أمس. .

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى مستوى 1211 ليرة للشراء، و 1225 ليرة للبيع مقابل 1207 ليرة للشراء، و 1221 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق. .

كَمْا قفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 14526 ليرة للشراء، و 14681 ليرة للبيع، مقابل 14476 ليرة للشراء، و 14632 ليرة للبيع فِيْ النهاية. من التداول أمس.