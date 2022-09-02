سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 2 سبتمبر 2022.. الليرة ترتفع

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة 2 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات الصباحية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4445 ليرة للشراء، و 4470 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، أمس، بحسب ” sp-today ”لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق. أسود .

يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي فِيْ سوريا بنحو 70٪ حسب المؤشرات والدراسات، وبلغ إجمالي حجم التداول للمتهربين من الضرائب خلال عام 2022 نحو 3200 مليار ليرة سورية (100 مليون دولار)، بحسب بيان صادر عَنّْ سوريا. وزارة المالية.

منذ بدء الصراع عام 2011، تكبد قطاع النفط والغاز فِيْ سوريا خسائر كبيرة قدرت بنحو 91.5 مليار دولار نتيجة المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على الحقول الرئيسية، بالإضافة إلَّى الاقتصادية. العقوبات التي تفرضها الدول الغربية.

يعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، فِيْما تضاعفت أسعار السلع فِيْ جميع أنحاء البلاد فِيْ الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4413 ليرة للشراء و 4443 ليرة للبيع، مقابل 4477 ليرة للشراء و 4507 ليرة للبيع، أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 5117 ليرة للشراء، و 5156 ليرة للبيع، مقابل 5170 ليرة للشراء، و 5209 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1182 ليرة للشراء، و 1191 ليرة للبيع، مقابل 1182 ليرة للشراء، و 1192 ليرة للبيع، أمس. .

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1208 جنيهات للشراء، و 1217 جنيها للبيع، مقابل 1209 جنيهات للشراء، و 1219 جنيهات للبيع، أمس.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد مستوى 14442 ليرة للشراء، و 14518 ليرة للبيع، مقابل 14444 ليرة للشراء، و 14540 ليرة للبيع، أمس.