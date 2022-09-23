سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 23 سبتمبر 2022.. الليرة تهدأ

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الجمعة 23 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا على مستواه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 4565 ليرة للشراء، و 4590 ليرة للبيع، مقابل 4550 ليرة للشراء، و 4570 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب ” sp-today ”لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

قال مصرف سوريا المركزي، فِيْ بيان له، الاثنين، 19 أيلول، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلَّى 3015 ليرة للدولار، فِيْما بلغ سعر السوق السوداء المستخدم فِيْ معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة. كان السعر الرسمي للجنيه قبل الخفض 2814 للدولار.

وبتخفِيْض البنك المركزي تكون العملة السورية قد فقدت حوالي 7٪ من قيمتها.

بعد أن أصيب بالشلل منذ أكثر من عقد من الحرب، أصبح الاقتصاد السوري يعتمد بشكل متزايد على الدولار حيث يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

أدى انهِيْار الليرة إلَّى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب، بينما يكافح السوريون لشراء الطعام والكهرباء والضروريات الأخرى.

يتم استخدام سعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية ولأغراض التبادلات المحدودة نسبيًا التي تقوم بها الدولة.

ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على استنزاف الاقتصاد فِيْ ظل تقلص المداخيل والعائدات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.

كَمْا تخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسببت فِيْ مزيد من الخسائر الاقتصادية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 4481 ليرة للشراء، و 4511 ليرة للبيع، مقابل 4465 ليرة للشراء، و 4490 ليرة للبيع أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5131 ليرة للشراء، و 5169 ليرة للبيع، مقابل 5096 ليرة للشراء، و 5129 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1212 ليرة للشراء، و 1222 ليرة للبيع، مقابل 1208 ليرة للشراء، و 1216 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1240 ليرة للشراء، و 1250 ليرة للبيع، مقابل 1236 ليرة للشراء، و 1244 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 14747 ليرة للشراء، و 14853 ليرة للبيع، مقابل 14677 ليرة للشراء، و 14766 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.