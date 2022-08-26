سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 26 أغسطس 2022.. الليرة تصعد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الجمعة 26 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الجمعة، فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، مقابل 4460 ليرة للشراء، و 4500 ليرة للبيع فِيْ نهاية اليوم. تداول أمس الخميس بحسب منصة المراقبة “sp-today”. أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

وافق مجلس الشعب السوري على مشروع موازنة عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، يخصص نحو نصف أمواله للدعم الاجتماعي، فِيْ أعقاب أزمات اقتصادية ومعيشية متتالية بعد أكثر من عقد من الحرب.

مع وجود غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد 10 سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد وقدراته، بالإضافة إلَّى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، فإن قدرة الحكومة على توفِيْر الاحتياجات الأساسية تتضاءل تدريجياً بسبب التدهُور. من سعر صرف الليرة السورية.

وبلغت اعتمادات الموازنة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، 13.325 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5.3 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2512 ليرة للدولار، بحسب “فرانس برس”.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، مقابل 4457 ليرة للشراء، و 4502 ليرة للبيع، فِيْ ختام التداولات. أمس الخميس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 5243 ليرة للشراء، و 5283 ليرة للبيع، مقابل 5273 ليرة للشراء، و 5330 ليرة للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 1183 ليرة للشراء، و 1193 ليرة للبيع، مقابل 1186 ليرة للشراء، و 1199 ليرة للبيع فِيْ النهاية. من التداول أمس الخميس.

انخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى مستوى 1209 ليرة للشراء، و 1219 ليرة للبيع، مقابل 1211 ليرة للشراء، و 1225 ليرة للبيع بنهاية العام الجاري. جلسة تداول يوم أمس.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 14456 ليرة للشراء، و 14.562 ليرة للبيع، مقابل 14495 ليرة للشراء، و 14650 ليرة للبيع، فِيْ نهاية التعاملات. يوم الخميس.