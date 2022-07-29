سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 29 يوليو 2022.. صعود الليرة

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية ليوم الجمعة، 29 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4160 ليرة للشراء، و 4200 ليرة للبيع، مقابل 4170 ليرة للشراء، و 4210 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب “س. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

مع قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة، يواجه المزارعون فِيْ شمال شرق سوريا عامًا سيئًا حيث يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية فِيْ بلد يعاني من تغير المناخ والحرب.

يعتبر شمال شرق سوريا أمرًا حيويًا لإنتاج الحبوب فِيْ البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهِيْك عَنّْ تزويد أجزاء أخرى من البلاد.

وهذا يظلم صورة إنتاج القمح السوري، الذي تراجع منذ اندلاع الحرب فِيْ 2011، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي فِيْ بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات وصلت فِيْه إلَّى مستويات غير مسبوقة.

قال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فِيْ سوريا لرويترز إن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد خريف محصول 2022.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 4225 ليرة للشراء، و 4270 ليرة للبيع، مقابل 4247 ليرة للشراء، و 4292 ليرة للبيع، أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5038 ليرة للشراء، و 5096 ليرة للبيع، مقابل 5063 ليرة للشراء، و 5122 ليرة، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1106 جنيهات للشراء و 1120 جنيها للبيع مقابل 1109 جنيهات للشراء و 1122 جنيها للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1130 ليرة للشراء، و 1144 ليرة للبيع، مقابل 1132 ليرة للشراء، و 1146 ليرة للبيع، أمس.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية إلَّى نحو 13543 ليرة للشراء، و 13699 ليرة للبيع، مقابل 13575 ليرة للشراء، و 13730 ليرة للبيع، أمس.