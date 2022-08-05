سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 5 أغسطس 2022.. ارتفاع متواصل

واصل سعر الدولار فِيْ سوريا ارتفاعه أمام الجنيه، اليوم الجمعة 5 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4210 ليرة للشراء، و 4250 ليرة للبيع، مقابل 4200 ليرة للشراء، و 4240 ليرة للبيع أمس، بحسب “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

مع قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة، يواجه المزارعون فِيْ شمال شرق سوريا عامًا سيئًا حيث يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية فِيْ بلد يعاني من تغير المناخ والحرب.

يعتبر شمال شرق سوريا أمرًا حيويًا لإنتاج الحبوب فِيْ البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهِيْك عَنّْ تزويد أجزاء أخرى من البلاد.

وهذا يظلم صورة إنتاج القمح السوري، الذي تراجع منذ اندلاع الحرب فِيْ 2011، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي فِيْ بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات وصلت فِيْه إلَّى مستويات غير مسبوقة.

قال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فِيْ سوريا لرويترز إن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد خريف محصول 2022.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4300 ليرة للشراء، و 4346 ليرة للبيع، مقابل 4271 ليرة للشراء، و 4316 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 5099 ليرة للشراء، و 5158 ليرة للبيع، مقابل 5100 ليرة للشراء، و 5159 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1119 ليرة للشراء، و 1132 ليرة للبيع، مقابل 1116 ليرة للشراء، و 1130 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1143 ليرة للشراء، و 1157 ليرة للبيع، مقابل 1141 ليرة للشراء، و 1154 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية نحو 13724 ليرة للشراء، و 13880 ليرة للبيع، مقابل 13684 ليرة للشراء، و 13839 ليرة للبيع، أمس.