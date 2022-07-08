سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 8 يوليو 2022.. الليرة تتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه، خلال بداية التعاملات يوم الجمعة 8 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلَّى 3960 ليرة للشراء، و 3995 ليرة للبيع، مقابل 3950 ليرة للشراء، و 3985 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب ما أفاد. منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الصرف. فِيْ سوريا.

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ دمشق فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 3960 ليرة للشراء، وسعر البيع 3995 ليرة للدولار الواحد.

وعَنّْ سعر الدولار اليوم فِيْ حلب مقابل الليرة السورية فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فقد سجل نحو 3950 ليرة للشراء، و 3985 ليرة للبيع.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا، فِيْ بداية تعاملات الجمعة فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 4018 ليرة للشراء، و 4059 ليرة للبيع، مقابل 4034 ليرة للشراء، و 4075 ليرة للبيع خلال. تداول الأمس.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4743 ليرة للشراء، و 4795 ليرة للبيع، مقابل 4708 ليرة للشراء، و 4760 ليرة للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) سعر 1053 ليرة للشراء، و 1066 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1075 ليرة للشراء، و 1088 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا، فِيْ بداية تعاملات الأربعاء فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 12874 ليرة للشراء، و 13013 ليرة للبيع.