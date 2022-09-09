سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الجمعة 9 سبتمبر 2022.. سقوط الليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الجمعة 9 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا ليبلغ 4425 ليرة للشراء، و 4450 ليرة للبيع، مقابل 4420 ليرة للشراء، و 4445 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا. فِيْ السوق السوداء.

أعلنت وزارة المالية السورية، استكَمْال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لتداول سندات الخزينة الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام 2022، ابتداءً من جلسة الاثنين المقبل فِيْ بورصة دمشق.

وأوضح المدير التنفِيْذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم، أن هذا الاكتتاب هُو الأول من نوعه فِيْ سوريا الذي يسمح بتداول الأوراق المالية الحكومية فِيْ البورصة، مما يجعله أكثر قابلية للتسييل دون الحاجة إلَّى الانتظار حتى النهاية. مدة الورقة وتاريخ استحقاقها.

سندات الخزانة هِيْ أحد أنواع الديون الداخلية التي تفضل دول كثيرة استخدامها لتمويل العجز بدلاً من الدين الخارجي (من صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال)، مما يستلزم ظروفًا ووصاية صعبة على الدولة. لكن الديون الداخلية، بدورها، تزيد من التضخم وتنطوي على مخاطر كبيرة أخرى.

تتميز سندات الخزينة بأنها قصيرة الأجل، وتتراوح مدتها من 3 أشهر إلَّى سنة، كَمْا أنها منخفضة المخاطر (عادة). محليًا، كانت هذه السندات موجهة فقط للبنوك التي لديها سيولة زائدة، بالإضافة إلَّى عرضها بالليرة السورية.

وفِيْ سوريا، جاء خيار بيع سندات الخزانة كأحد سبل تأمين جزء من عجز الموازنة العامة للعام الحالي الذي تجاوز 4 تريليونات ليرة سورية. يعتبر هذا – بطريقة أو بأخرى – كبديل لإصدار أوراق نقدية جديدة لها أضرار فورية لسعر الصرف ومن حيث زيادة التضخم.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4402 ليرة للشراء، و 4431 ليرة للبيع، مقابل 4408 ليرة للشراء، و 4438 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5081 ليرة للشراء، و 5120 ليرة للبيع، مقابل 5068 ليرة للشراء، و 5107 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1176 ليرة للشراء، و 1185 ليرة للبيع، مقابل 1174 ليرة للشراء، و 1184 ليرة للبيع أمس.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1202 ليرة للشراء، و 1212 ليرة للبيع، مقابل 1200 ليرة للشراء، و 1210 ليرة للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث ارتفع إلَّى 14328 ليرة للشراء، و 14.434 ليرة للبيع.