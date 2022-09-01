سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 1 سبتمبر 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 1 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح اليوم الخميس فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا بتاريخ. السوق السوداء.

يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي فِيْ سوريا بنحو 70٪ حسب المؤشرات والدراسات، وبلغ إجمالي حجم التداول للمتهربين من الضرائب خلال عام 2022 نحو 3200 مليار ليرة سورية (100 مليون دولار)، بحسب بيان صادر عَنّْ سوريا. وزارة المالية.

منذ بدء الصراع عام 2011، تكبد قطاع النفط والغاز فِيْ سوريا خسائر كبيرة قدرت بنحو 91.5 مليار دولار نتيجة المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على الحقول الرئيسية، بالإضافة إلَّى الاقتصادية. العقوبات التي تفرضها الدول الغربية.

يعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، فِيْما تضاعفت أسعار السلع فِيْ جميع أنحاء البلاد فِيْ الأشهر الأخيرة بعد تداعيات الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4477 ليرة للشراء و 4507 ليرة للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية نحو 5170 ليرة للشراء، و 5209 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1182 ليرة للشراء، و 1192 ليرة للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1209 جنيهات للشراء، و 1219 ليرة للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد مستوى 14444 ليرة للشراء، و 14540 ليرة للبيع.