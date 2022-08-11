سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 11 أغسطس 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 11 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4240 ليرة للشراء، و 4280 ليرة للبيع، مقابل 4230 ليرة للشراء، و 4270 ليرة للبيع خلال تعاملات الأمس، بحسب “سب-. اليوم ”منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

فِيْما انتعش سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى نحو 4368 ليرة للشراء، و 4414 ليرة للبيع، مقابل 4314 ليرة للشراء، و 4360 ليرة للبيع، أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5172 ليرة للشراء، و 5231 ليرة للبيع، مقابل 5102 ليرة للشراء، و 5161 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

قفز سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1126 ليرة للشراء، و 1140 ليرة للبيع، مقابل 1123 ليرة للشراء، و 1137 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1152 ليرة للشراء، و 1166 ليرة للبيع، مقابل 1149 ليرة للشراء، و 1163 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 13836 ليرة للشراء، و 13992 ليرة للبيع، مقابل 13780 ليرة للشراء، و 13936 ليرة للبيع، أمس.