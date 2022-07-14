سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 14 يوليو 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه، فِيْ بداية تداولات الخميس 14 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 3975 ليرة للشراء، و 4010 جنيهات للبيع، بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ البلاد. سوريا.

يشار إلَّى أن البنوك ومعظم شركات الصرافة بدأت إجازة عيد الأضحى التي تنتهِيْ اليوم الخميس 14 يوليو 2022.

ارتفاع تكلفة الخبز فِيْ سوريا

ارتفع سعر ربطة الخبز التي يبيعها الباعة الجائلون بعد تطبيق مبيعات البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلَّى 1500 ليرة، فِيْما زادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد تسوية الخبز مع المعتمد وانفصال دمشق عَنّْ ريفها.

أكد مدير “التخطيط والتعاون الدولي” فِيْ “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” فِيْ 4 يوليو، أن من بين خطط الوزارة لتحسين منتج الخبز إدخال مغذيات دقيقة ترفع القيمة الغذائية وتحسن الواقع الغذائي. .

وبسبب ارتفاع أسعار العلف، يباع كيلو الخبز الجاف بسعر 600 ليرة سورية، وهُو سعر أعلى من سعر كيلو الخبز الطازج، وهناك طلب كبير عليه فِيْ الأسواق.

تستهلك سوريا 2.5 مليون طن قمح سنويًا، بعضها مؤمن من القمح المحلي، والباقي مستورد من روسيا، بعد أن كانت مكتفِيْة ذاتيًا قبل الأزمة، بإنتاج يصل إلَّى 4 ملايين طن سنويًا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 3974 ليرة للشراء، و 4014 ليرة للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4694 ليرة للشراء و 4746 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1056 ليرة للشراء، و 1068 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1079 ليرة للشراء و 1092 ليرة للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 12893 ليرة للشراء و 13031 ليرة للبيع.