سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 15 سبتمبر 2022.. الليرة تواصل الهبوط

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح الخميس 15 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4500 ليرة للشراء، و 4530 ليرة للبيع، مقابل 4490 ليرة للشراء، و 4510 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب “س. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4493 ليرة للشراء، و 4528 ليرة للبيع، مقابل 4484 ليرة للشراء، و 4509 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة فِيْ السوق الموازية (السوداء) 5197 ليرة للشراء، و 5242 ليرة للبيع، مقابل 5170 ليرة للشراء، و 5203 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1195 ليرة للشراء، و 1206 ليرة للبيع، مقابل 1193 ليرة للشراء، و 1201 ليرة للبيع، أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1222 ليرة للشراء، و 1234 ليرة للبيع، مقابل 1220 ليرة للشراء، و 1228 ليرة للبيع، أمس.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14.577 ليرة للشراء، و 14.700 ليرة للبيع، مقابل 14.539 ليرة للشراء، و 14629 ليرة للبيع، أمس.