سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 18 أغسطس 2022.. الليرة تصعد

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 18 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 4445 ليرة للشراء، و 4485 ليرة للبيع، مقابل 4460 ليرة للشراء، و 4500 ليرة للبيع بنهاية التداولات. أمس الأربعاء، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

تشهد سوريا، التي تعاني من صراع قرابة 11 عامًا، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا فِيْ معدلات التضخم والأسعار، ونقصًا حادًا فِيْ الوقود، وانقطاعًا للتيار الكهربائي يصل فِيْ بعض المناطق إلَّى نحو 20 ساعة تقريبًا. يوم بدون بدائل حقيقية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يوم الأحد 7 أغسطس، قرارا يقضي بزيادة سعر لتر الأوكتان الممتاز 90 بنزين المستلم بالبطاقة الإلكترونية بنحو 130 فِيْ المائة من 1100 جنيه إلَّى 2500 جنيه. لتر من الأوكتان 90 البنزين غير المدعوم من 3500 جنيه. ارتفع سعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلَّى 4500 جنيه.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 4514 ليرة للشراء، و 4560 ليرة للبيع، مقابل 4527 ليرة للشراء، و 4572 ليرة للبيع فِيْ ختام التداولات. أمس الأربعاء.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث انخفض إلَّى 5343 ليرة للشراء، و 5401 ليرة للبيع، مقابل 5383 ليرة للشراء، و 5441 ليرة للبيع عَنّْد سعر الصرف. إغلاق التداول أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، صباح الخميس، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 1182 ليرة للشراء، و 1196 ليرة للبيع، مقابل 1186 ليرة للشراء، و 1200 ليرة للبيع، أمس. .

وانخفض سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى مستوى 1207 ليرة للشراء، و 1221 ليرة للبيع، مقابل 1212 ليرة للشراء، و 1225 ليرة للبيع.

كَمْا انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 14476 ليرة للشراء، و 14632 ليرة للبيع مقابل 14532 ليرة للشراء، و 14686 ليرة للبيع فِيْ النهاية. من التداول أمس الأربعاء.