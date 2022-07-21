سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 21 يوليو 2022.. صمود الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية ليوم الخميس 21 تموز 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4010 جنيهات للشراء، و 4045 ليرة للبيع وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب موقع “سب اليوم”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

يشتكي كثير من المواطنين فِيْ مختلف المدن السورية من تأخر وصول رسالة الغاز المنزلي. فِيْ ريف دمشق على سبيل المثال، زاد وقت انتظار أسطوانة الغاز لتتجاوز 120 يومًا كاملاً دون تلقي الرسالة سواء عبر جهاز محمول أو تطبيق واين.

كَمْا اشتكى المعولون من الغاز فِيْ كل من دمشق وريفها من طول الانتظار فِيْ معمل الغاز عدرا دون الحصول على المواد، الأمر الذي يضطرهم للانتظار لأيام والذهاب ذهابًا وإيابًا بشكل متكرر للحصول على المادة.

وأكدت مصادر محلية تابعت شكاوى المستهلكين، بحسب دور بطاقاتهم فِيْ تطبيق “فوز” الخاص بالمشتكيين، أن دورهم محدد منذ أكثر من شهر لدى مفوض الغاز المنزلي المسجل لديه.

ولدى سؤاله عَنّْ السبب، أوضح أحد المسؤولين لإحدى الصحف المحلية أن الأمر يرجع إلَّى فشل دوره فِيْ مكتب التقطيع بمصنع عدرا للغاز. وأشار إلَّى أن لديه أكثر من ألف وصلة، وأن نصيبه فِيْ كل مرة 250 اسطوانة، وأن آخر مرة حصل فِيْها على المادة كانت قبل نحو شهر.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4086 ليرة للشراء، و 4127 ليرة للبيع، مقابل 4100 ليرة للشراء، و 4141 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4794 ليرة للشراء، و 4846 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1066 ليرة للشراء و 1078 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1089 ليرة للشراء و 1101 ليرة للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 13026 ليرة للشراء، و 13165 ليرة للبيع.