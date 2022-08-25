سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 25 أغسطس 2022.. هبوط الليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 25 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4460 ليرة للشراء، و 4500 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و 4490 ليرة للبيع بنهاية التداولات. أمس الأربعاء، وفقًا لمنصة المراقبة “sp-today”. أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

وافق مجلس الشعب السوري على مشروع موازنة عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، يخصص نحو نصف أمواله للدعم الاجتماعي، فِيْ أعقاب أزمات اقتصادية ومعيشية متتالية بعد أكثر من عقد من الحرب.

مع وجود غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد 10 سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد وقدراته، بالإضافة إلَّى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، فإن قدرة الحكومة على توفِيْر الاحتياجات الأساسية تتضاءل تدريجياً بسبب تدهُور الوضع الاقتصادي. سعر صرف الليرة السورية.

وبلغت اعتمادات الموازنة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، الثلاثاء، 13.325 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5.3 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2512 ليرة للدولار، بحسب ما أفاد. وكالة فرانس برس.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4457 ليرة للشراء، و 4502 ليرة للبيع، مقابل 4422 ليرة للشراء، و 4466 ليرة للبيع، فِيْ ختام العام. تداول أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليرتفع إلَّى 5273 ليرة للشراء، و 5330 ليرة للبيع، مقابل 5247 ليرة للشراء، و 5304 ليرة للبيع، فِيْ نهاية. جلسة تداول يوم أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى مستوى 1186 ليرة للشراء، و 1199 ليرة للبيع، مقابل 1183 ليرة للشراء، و 1197 ليرة للبيع فِيْ النهاية. من التداول أمس الأربعاء.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليرتفع إلَّى مستوى 1211 ليرة للشراء، و 1225 ليرة للبيع، مقابل 1209 ليرة للشراء، و 1223 ليرة للبيع، عَنّْد نهاية التداول أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلَّى 14495 ليرة للشراء، و 14650 ليرة للبيع مقابل 14461 ليرة للشراء، و 14616 ليرة للبيع بنهاية التداولات. أمس الأربعاء.