سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 28 يوليو 2022.. هبوط الليرة

واصل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا ارتفاعه أمام الجنيه خلال تعاملات صباح الخميس 28 تموز / يوليو 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4170 ليرة للشراء، و 4210 ليرة للبيع، مقابل 4130 ليرة للشراء، و 4170 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب “س. – اليوم “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء. .

مع قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة، يواجه المزارعون فِيْ شمال شرق سوريا عامًا سيئًا حيث يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية فِيْ بلد يعاني من تغير المناخ والحرب.

يعتبر شمال شرق سوريا أمرًا حيويًا لإنتاج الحبوب فِيْ البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهِيْك عَنّْ تزويد أجزاء أخرى من البلاد.

وهذا يظلم صورة إنتاج القمح السوري، الذي تراجع منذ اندلاع الحرب فِيْ 2011، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي فِيْ بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات وصلت فِيْه إلَّى مستويات غير مسبوقة.

قال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فِيْ سوريا لرويترز إن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد خريف محصول 2022.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح اليوم، مسجلا 4247 ليرة للشراء، و 4292 ليرة للبيع، مقابل 4187 ليرة للشراء، و 4233 ليرة للبيع، أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5063 ليرة للشراء، و 5122 ليرة للبيع، مقابل 4969 ليرة للشراء، و 5027 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1109 جنيهات للشراء و 1122 ليرة للبيع مقابل 1097 ليرة للشراء و 1110 جنيهات للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1132 ليرة للشراء، و 1146 ليرة للبيع، مقابل 1122 ليرة للشراء، و 1135 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية إلَّى نحو 13575 ليرة للشراء، و 13730 ليرة للبيع، مقابل 13433 ليرة للشراء، و 13589 ليرة للبيع، أمس.