سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 30 يونيو 2022.. الليرة تتماسك

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، الخميس 30 حزيران 2022، بالتوازي مع تعاملات السوق “السوداء”، وكذلك فِيْ البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 3980 ليرة للشراء، و 4015 ليرة للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب موقع “sp-today.com”. “منصة متخصصة فِيْ مراقبة سعر صرف العملات فِيْ سوريا.

وبلغ متوسط ​​سعر الدولار فِيْ البنوك 2814 جنيهًا، بحسب موقع “cb.gov.sy”.

وتلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية فِيْ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، حيث أدى انهِيْار قيمة العملة إلَّى ارتفاع كبير فِيْ الأسعار، مما جعل المواطنين يكافحون لتوفِيْر الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 4150 ليرة للشراء، و 4191 ليرة للبيع، مقابل 4180 ليرة للشراء، و 4221 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 4825 ليرة للشراء، و 4878 ليرة للبيع، مقابل 4843 ليرة للشراء، و 4896 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1059 ليرة للشراء و 1071 ليرة للبيع مقابل 1058 ليرة للشراء و 1070 ليرة للبيع أمس.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 1.081 ليرة للشراء، و 1093 ليرة للبيع، وهِيْ نفس الأسعار خلال تعاملات أمس.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية إلَّى 12968 ليرة للشراء و 13108 ليرة للبيع مقابل 12975 ليرة للشراء و 13114 ليرة للبيع أمس.