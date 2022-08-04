سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 4 أغسطس 2022.. ارتفاع جديد

قفز سعر الدولار فِيْ سوريا مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 آب 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4200 ليرة للشراء، و 4240 ليرة للبيع، مقابل 4185 ليرة للشراء، و 4225 ليرة للبيع، أمس، بحسب صحيفة “ سب ”. اليوم ”منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

مع قلة الأمطار ونقص الوقود وارتفاع أسعار الأسمدة، يواجه المزارعون فِيْ شمال شرق سوريا عامًا سيئًا حيث يبدو أن محصول القمح المخيب للآمال سيوجه ضربة أخرى للإمدادات الغذائية فِيْ بلد يعاني من تغير المناخ والحرب.

يعتبر شمال شرق سوريا أمرًا حيويًا لإنتاج الحبوب فِيْ البلاد، لكن السلطات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة لا تتوقع أن يلبي محصول هذا العام احتياجات منطقتهم، ناهِيْك عَنّْ تزويد أجزاء أخرى من البلاد.

وهذا يظلم صورة إنتاج القمح السوري، الذي تراجع منذ اندلاع الحرب فِيْ 2011، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي فِيْ بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات وصلت فِيْه إلَّى مستويات غير مسبوقة.

قال عمران رضا المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فِيْ سوريا لرويترز إن المؤشرات الأولية تنذر بموسم زراعي سيء آخر بعد خريف محصول 2022.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4271 ليرة للشراء، و 4316 ليرة للبيع، مقابل 4258 ليرة للشراء، و 4304 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 5100 ليرة للشراء، و 5159 ليرة للبيع، مقابل 5089 ليرة للشراء، و 5147 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1116 ليرة للشراء، و 1130 ليرة للبيع، مقابل 1112 ليرة للشراء، و 1125 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 1141 ليرة للشراء، و 1154 ليرة للبيع، مقابل 1137 ليرة للشراء، و 1150 ليرة للبيع، أمس.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية نحو 13684 ليرة للشراء، و 13839 ليرة للبيع، مقابل 13644 ليرة للشراء، و 13800 ليرة للبيع، أمس.