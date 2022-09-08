سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا الخميس 8 سبتمبر 2022.. الليرة تهبط

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح الخميس 8 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا إلَّى 4420 ليرة للشراء، و 4445 ليرة للبيع، مقابل 4405 ليرة للشراء، و 4430 ليرة للبيع بالأمس، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا يوم أمس. السوق السوداء.

أعلنت وزارة المالية السورية، استكَمْال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لتداول سندات الخزينة الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام 2022، ابتداءً من جلسة الاثنين المقبل فِيْ بورصة دمشق.

وأوضح المدير التنفِيْذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم، أن هذا الاكتتاب هُو الأول من نوعه فِيْ سوريا الذي يسمح بتداول الأوراق المالية الحكومية فِيْ البورصة، مما يجعله أكثر قابلية للتسييل دون الحاجة إلَّى الانتظار حتى النهاية. مدة الورقة وتاريخ استحقاقها.

سندات الخزانة هِيْ أحد أنواع الديون الداخلية التي تفضل دول كثيرة استخدامها لتمويل العجز بدلاً من الدين الخارجي (من صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال)، مما يستلزم ظروفًا ووصاية صعبة على الدولة. لكن الديون الداخلية، بدورها، تزيد من التضخم وتنطوي على مخاطر كبيرة أخرى.

تتميز سندات الخزينة بأنها قصيرة الأجل، وتتراوح مدتها من 3 أشهر إلَّى سنة، كَمْا أنها منخفضة المخاطر (عادة). محليًا، كانت هذه السندات موجهة فقط للبنوك التي لديها سيولة زائدة، بالإضافة إلَّى عرضها بالليرة السورية.

وفِيْ سوريا، جاء خيار بيع سندات الخزانة كأحد سبل تأمين جزء من عجز الموازنة العامة للعام الحالي الذي تجاوز 4 تريليونات ليرة سورية. يعتبر هذا – بطريقة أو بأخرى – كبديل لإصدار أوراق نقدية جديدة لها أضرار فورية لسعر الصرف ومن حيث زيادة التضخم.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4408 ليرة للشراء، و 4438 ليرة للبيع، مقابل 4361 ليرة للشراء، و 4391 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5068 ليرة للشراء، و 5107 جنيهات للبيع، مقابل 5070 ليرة للشراء، و 5109 جنيهات للبيع نهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1174 ليرة للشراء، و 1184 ليرة للبيع، مقابل 1171 ليرة للشراء، و 1180 ليرة للبيع أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1200 ليرة للشراء، و 1210 جنيهات للبيع، مقابل 1197 ليرة للشراء، و 1206 جنيهات للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلَّى 14312 ليرة للشراء، و 14448 ليرة للبيع، مقابل 14256 ليرة للشراء، و 14362 ليرة للبيع أمس.