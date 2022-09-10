سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 10 سبتمبر 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح السبت 10 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا إلَّى 4430 ليرة للشراء، و 4455 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

أعلنت وزارة المالية السورية، استكَمْال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لتداول سندات الخزينة الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام 2022، ابتداءً من جلسة الاثنين المقبل فِيْ بورصة دمشق.

سندات الخزانة هِيْ أحد أنواع الديون الداخلية التي تفضل دول كثيرة استخدامها لتمويل العجز بدلاً من الدين الخارجي (من صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال)، مما يستلزم ظروفًا ووصاية صعبة على الدولة. لكن الديون الداخلية، بدورها، تزيد من التضخم وتنطوي على مخاطر كبيرة أخرى.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني

وقفز سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4494 ليرة للشراء، و 4524 ليرة للبيع، مقابل 4402 ليرة للشراء، و 4431 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5130 ليرة للشراء، و 5169 ليرة للبيع، مقابل 5081 ليرة للشراء، و 5120 ليرة للبيع بنهاية تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1177 ليرة للشراء، و 1187 ليرة للبيع، مقابل 1176 ليرة للشراء، و 1185 ليرة للبيع أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 1203 ليرة للشراء، و 1213 ليرة للبيع، مقابل 1202 ليرة للشراء، و 1212 ليرة للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، ليصل إلَّى 14361 ليرة للشراء، و 14468 ليرة للبيع، مقابل 14328 ليرة للشراء، و 14444 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.