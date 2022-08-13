سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 13 أغسطس 2022.. هبوط الليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات صباح السبت 13 آب 2022 فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4260 ليرة للشراء، و 4300 ليرة للبيع، مقابل 4250 ليرة للشراء، و 4290 ليرة للبيع أمس، بحسب «سب اليوم». منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4367 ليرة للشراء، و 4413 ليرة للبيع، مقابل 4383 ليرة للشراء، و 4429 ليرة للبيع، أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5163 ليرة للشراء، و 5221 ليرة للبيع، مقابل 5178 ليرة للشراء، و 5237 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

قفز سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 1133 ليرة للشراء، و 1146 ليرة للبيع، مقابل 1129 ليرة للشراء، و 1143 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

كَمْا ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 1157 ليرة للشراء، و 1171 ليرة للبيع، مقابل 1154 ليرة للشراء، و 1168 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 13887 ليرة للشراء، و 14043 ليرة للبيع، مقابل 13870 ليرة للشراء، و 14026 ليرة للبيع، أمس.