سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 16 يوليو 2022.. استمرار الهدوء

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت 16 تموز 2022 فِيْ السوق (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق (السوداء) نحو 3985 ليرة للشراء، و 4020 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ سوريا.

يشار إلَّى أن البنوك ومعظم شركات الصرافة بدأت يوم السبت عطلة عيد الأضحى المبارك التي تنتهِيْ اليوم السبت 16 يوليو / تموز 2022.

ارتفاع تكلفة الخبز فِيْ سوريا

ارتفع سعر ربطة الخبز التي يبيعها الباعة الجائلون بعد تطبيق مبيعات البطاقة الإلكترونية من 500 ليرة إلَّى 1500 ليرة، فِيْما زادت معاناة أهالي ريف دمشق بعد تسوية الخبز مع المعتمد وانفصال دمشق عَنّْ ريفها.

تستهلك سوريا 2.5 مليون طن قمح سنويًا، بعضها مؤمن من القمح المحلي، والباقي مستورد من روسيا، بعد أن كانت مكتفِيْة ذاتيًا قبل الأزمة، بإنتاج يصل إلَّى 4 ملايين طن سنويًا، مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انتعش سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلاً 3985 ليرة للشراء و 4035 ليرة للبيع.

فِيْما استقر سعر الجنيه الإسترليني عَنّْد المستوى 4706 جنيهات.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1060 ليرة للشراء، و 1072 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1082 ليرة للشراء، و 1095 ليرة للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا خلال تعاملات اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 12929 ليرة للشراء، و 13068 ليرة للبيع.