سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 17 سبتمبر 2022.. استقرار الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، صباح السبت 17 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية، بعد سلسلة ارتفاعات.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 4520 ليرة للشراء، و 4550 ليرة للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “sp-today”. لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4522 ليرة للشراء، و 4557 ليرة للبيع، مقابل 4513 ليرة للشراء، و 4548 ليرة للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا، خلال التعاملات المبكرة فِيْ السوق الموازية (السوداء) 5150 ليرة للشراء، و 5194 ليرة للبيع، مقابل 5185 ليرة للشراء، و 5229 ليرة للبيع أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1202 ليرة للشراء، و 1213 ليرة للبيع بنفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1228 ليرة للشراء، و 1239 ليرة للبيع وهُو نفس سعر تداول أمس.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 14617 ليرة للشراء، و 14739 ليرة للبيع، مقابل 14622 ليرة للشراء، و 14744 ليرة للبيع أمس.