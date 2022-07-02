سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 2 يوليو 2022.. استقرار الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا، السبت 2 تموز 2022، فِيْ تعاملات البنوك والسوق “السوداء” الموازية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

بلغ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 3985 ليرة للشراء، و 4020 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today.com” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ سوريا.

وبلغ متوسط ​​سعر الدولار فِيْ البنوك 2814 جنيهاً بحسب موقع “cb.gov.sy”.

وتلقي دمشق باللوم على العقوبات الغربية فِيْ الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، حيث أدى انهِيْار قيمة العملة إلَّى ارتفاع كبير فِيْ الأسعار، مما جعل المواطنين يكافحون لتوفِيْر الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4151 ليرة للشراء، و 4193 ليرة للبيع، مقابل 4164 ليرة للشراء، و 4206 ليرة للبيع، أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، إلَّى 4816 ليرة للشراء، و 4868 ليرة للبيع، مقابل 4834 ليرة للشراء، و 4886 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 1060 ليرة للشراء و 1073 ليرة للبيع وهُو نفس أسعار تداول أمس.

لم يشهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أي تغيير، ليستقر عَنّْد 1082 ليرة للشراء، و 1095 ليرة للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم بشكل هامشي فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية، حيث وصل إلَّى 12981 ليرة للشراء و 13121 ليرة للبيع.