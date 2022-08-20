سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 20 أغسطس 2022.. صمود الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح السبت 20 آب 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 4460 ليرة للشراء، و 4500 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

تشهد سوريا، التي تعاني من صراع قرابة 11 عامًا، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وارتفاعًا كبيرًا فِيْ معدلات التضخم والأسعار، ونقصًا حادًا فِيْ الوقود، وانقطاعًا للتيار الكهربائي يصل فِيْ بعض المناطق إلَّى نحو 20 ساعة تقريبًا. يوم بدون بدائل حقيقية.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم الأحد، 7 أغسطس، قرارا زادت بموجبه سعر لتر الأوكتان الممتاز 90 بنزين المستلم بالبطاقة الإلكترونية بنحو 130 فِيْ المائة، من 1100 جنيه إلَّى 2500 جنيه. سعر لتر أوكتان 90 بنزين غير مدعوم من 3500 جنيه. ارتفع سعر البنزين عالي الأوكتان من 4000 إلَّى 4500 جنيه.

سعر اليورو والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى مستوى 4474 ليرة للشراء و 4519 ليرة للبيع مقابل 4508 ليرة للشراء و 4553 ليرة للبيع فِيْ ختام التعاملات. جمعة.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح السبت فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى 5266 ليرة للشراء، و 5323 ليرة للبيع، مقابل 5334 ليرة للشراء، و 5392 ليرة للبيع عَنّْد الإغلاق. من التداول أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، صباح السبت، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية عَنّْد 1186 ليرة للشراء، و 1200 ليرة للبيع.

بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد 1211 ليرة للشراء، و 1225 ليرة للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 14496 ليرة للشراء، و 14651 ليرة للبيع.