سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 23 يوليو 2022.. استقرار متواصل

واصل سعر الدولار استقراره اليوم فِيْ سوريا أمام الجنيه، خلال تعاملات يوم السبت 23 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4010 ليرات للشراء، و 4045 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

يشتكي كثير من المواطنين فِيْ مختلف المدن السورية من تأخر وصول رسالة الغاز المنزلي. فِيْ ريف دمشق على سبيل المثال، زاد وقت انتظار أسطوانة الغاز لتتجاوز 120 يومًا كاملاً دون تلقي الرسالة سواء عبر جهاز محمول أو تطبيق واين.

وأكدت مصادر محلية تابعت شكاوى المستهلكين، بحسب دور بطاقاتهم فِيْ تطبيق “فوز” الخاص بالمشتكيين، أن دورهم محدد منذ أكثر من شهر لدى مفوض الغاز المنزلي المسجل لديه.

ولدى سؤاله عَنّْ السبب، أوضح أحد المسؤولين لإحدى الصحف المحلية أن الأمر يرجع إلَّى فشل دوره فِيْ مكتب التقطيع بمصنع عدرا للغاز. وأشار إلَّى أن لديه أكثر من ألف وصلة، وأن نصيبه فِيْ كل مرة 250 اسطوانة، وأن آخر مرة حصل فِيْها على المادة كانت قبل نحو شهر.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4084 ليرة للشراء، و 4125 ليرة للبيع، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبقى عَنّْد المستوى 4786 ليرة للشراء، و 4838 ليرة للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1065 ليرة للشراء، و 1078 ليرة للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 1089 ليرة للشراء و 1101 ليرة للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 13031 ليرة للشراء، و 13169 ليرة للبيع.