سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 24 سبتمبر 2022.. الليرة مستقرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح السبت 24 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا على مستواه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 4565 ليرة للشراء، و 4590 ليرة للبيع، مقابل 4550 ليرة للشراء، و 4570 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب ” sp-today ”لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

قال مصرف سوريا المركزي، فِيْ بيان له، الاثنين الماضي، إنه خفض سعر الصرف الرسمي إلَّى 3015 ليرة للدولار، فِيْما بلغ سعر السوق السوداء المستخدم فِيْ معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 4440 ليرة. كان السعر الرسمي للجنيه قبل الخفض 2814 للدولار.

وبتخفِيْض البنك المركزي تكون العملة السورية قد فقدت حوالي 7٪ من قيمتها.

بعد أن أصيب بالشلل منذ أكثر من عقد من الحرب، أصبح الاقتصاد السوري يعتمد بشكل متزايد على الدولار حيث يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.

أدى انهِيْار الليرة إلَّى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفاقم المصاعب، بينما يكافح السوريون لشراء الطعام والكهرباء والضروريات الأخرى.

يتم استخدام سعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية ولأغراض التبادلات المحدودة نسبيًا التي تقوم بها الدولة.

ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على استنزاف الاقتصاد فِيْ ظل تقلص المداخيل والعائدات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.

كَمْا تخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسببت فِيْ مزيد من الخسائر الاقتصادية.

أعلن مصرف سوريا المركزي منذ مطلع العام الجاري عَنّْ إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفِيْ، بترويج كبير وضجيج كبير، لكن هذه الخدمة لم يتم تفعيلها حتى الآن، ولم يأخذ الناس محمد آل- جد لها.

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 4481 ليرة للشراء، و 4511 ليرة للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 5131 ليرة للشراء، و 5169 ليرة للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1212 ليرة للشراء، و 1222 ليرة للبيع، أي أنه لم يشهد أي تغير عَنّْ أسعار تداول أمس.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1240 ليرة للشراء، و 1250 ليرة للبيع بنفس السعر خلال تعاملات أمس.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 14747 ليرة للشراء، و 14853 للبيع، أي أنه لم يشهد أي تغيير عَنّْ تعاملات اليوم السابق.

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إن عوامل التغير المناخي والاقتصاد المتعثر والقضايا الأمنية العالقة مجتمعة أدت إلَّى تراجع حاد فِيْ محصول الحبوب فِيْ سوريا عام 2022، والذي انخفض بنسبة 75 فِيْ المائة عَنّْ ما قبل الأزمة. المستويات.

أدى انهِيْار الليرة إلَّى ارتفاع أسعار السلع وفاقم المصاعب، بينما يكافح السوريون لشراء الطعام والكهرباء والضروريات الأخرى.