سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 27 أغسطس 2022.. صمود الليرة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح السبت 27 آب 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة صباح السبت فِيْ السوق الموازية (السوداء) ليبقى عَنّْد 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، مقارنة بنفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس الجمعة، وفقًا لمنصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا فِيْ السوق السوداء.

وافق مجلس الشعب السوري على مشروع موازنة عام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، يخصص نحو نصف أمواله للدعم الاجتماعي، فِيْ أعقاب أزمات اقتصادية ومعيشية متتالية بعد أكثر من عقد من الحرب.

مع وجود غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد 10 سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد وقدراته، بالإضافة إلَّى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، فإن قدرة الحكومة على توفِيْر الاحتياجات الأساسية تتضاءل تدريجياً بسبب التدهُور. من سعر صرف الليرة السورية.

وبلغت اعتمادات الموازنة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، 13.325 مليار ليرة سورية، بما يعادل 5.3 مليار دولار، بحسب سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2512 ليرة للدولار، بحسب “فرانس برس”.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا مقابل الجنيه فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 4430 ليرة للشراء، و 4460 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و 4475 ليرة للبيع، فِيْ ختام التداولات. أمس الجمعة.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى 5212 ليرة للشراء، و 5251 ليرة للبيع، مقابل 5243 ليرة للشراء، و 5283 ليرة للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليبقى عَنّْد المستوى 1183 ليرة للشراء، و 1193 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس الجمعة.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء)، حيث وصل إلَّى مستوى 1209 جنيهات للشراء، و 1219 ليرة للبيع، وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تعاملات أمس.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد المستوى 14456 ليرة للشراء، و 14562 ليرة للبيع، مقارنة مع نفس السعر فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة.