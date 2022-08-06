سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا السبت 6 أغسطس 2022.. هدوء بالأسواق

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح السبت 6 آب 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 4210 ليرة للشراء، و 4250 ليرة للبيع، بحسب منصة “sp-today” لمراقبة أسعار العملات فِيْ سوريا على السوق السوداء.

أزمة البنزين فِيْ سوريا

اعترف مدير التشغيل والصيانة فِيْ شركة المحروقات “عيسى عيسى” بوجود نقص فِيْ البنزين وخاصة الأوكتان 95، موضحا أن السبب هُو نقص المضافات الكيماوية التي تدخل الإنتاج وهِيْ مواد مستوردة ويتم العمل على ذلك. تأمينهم. وهذا يفسر استمرار الأزمة حتى مع وصول ناقلات النفط.

وكشف أن الكادر الفني فِيْ المصافِيْ يبحث عَنّْ بدائل محلية لإنتاج المادة وتوفِيْرها فِيْ أسرع وقت ممكن. مشيراً إلَّى صدور تعميم من إحدى شركات المحروقات يحظر توريد الدراجات النارية والسيارات العامة والشاحنات بجميع أنواعها وأحجامها بمادة أوكتان 95 بنزين لمنع الاتجار بالمواد.

يأتي ذلك بعد أن اشتكى كثير من الناس من عدم توفر 95 أوكتان بنزين فِيْ المحطات المخصصة لذلك، بالإضافة إلَّى تأخر وصول رسائل البنزين المجانية.

سعر اليورو والجنيه اليوم فِيْ سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ سوريا خلال التعاملات المبكرة، صباح اليوم السبت، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلَّى 4283 ليرة للشراء، و 4329 ليرة للبيع.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 5073 ليرة للشراء و 5131 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1119 ليرة للشراء، و 1132 ليرة للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 1143 ليرة للشراء، و 1157 ليرة للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ سوريا فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 13688 ليرة للشراء، و 13844 ليرة للبيع.